В Киеве автомобиль на скорости разнес остановку (видео) [ Редактировать ]
На столичном проспекте Валерия Лобановского автомобиль влетел в остановку пассажирского транспорта. Об этом сообщает "Киев-Оперативный".
Водитель Chevrolet не справился с управлением своего авто, пролетел через встречную полосу и снес остановку общественного транспорта.
Другие водители сразу бросились к водителю, который был в бессознательном состоянии, вытащили его из машины, оказали первую помощь и передали врачам скорой. Также было ликвидировано небольшое возгорание под капотом автомобиля.
Отмечается, что на остановке, к счастью, во время аварии не было пассажиров.
Ранее мы писали, что в столице водитель на большой скорости въехал в остановку. В результате ДТП, одна женщина погибла, еще 3 человека пострадали.
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