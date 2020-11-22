На столичном проспекте Валерия Лобановского автомобиль влетел в остановку пассажирского транспорта. Об этом сообщает "Киев-Оперативный".

Водитель Chevrolet не справился с управлением своего авто, пролетел через встречную полосу и снес остановку общественного транспорта.

Другие водители сразу бросились к водителю, который был в бессознательном состоянии, вытащили его из машины, оказали первую помощь и передали врачам скорой. Также было ликвидировано небольшое возгорание под капотом автомобиля.

Отмечается, что на остановке, к счастью, во время аварии не было пассажиров.

Ранее мы писали, что в столице водитель на большой скорости въехал в остановку. В результате ДТП, одна женщина погибла, еще 3 человека пострадали.