В мариупольском троллейбусе мужчину избили за "джентельменство" (видео) [ Редактировать ]
В одном из троллейбусов города Мариуполя группа пассажиров нанесла мужчине телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Компания молодых людей зашла в транспорт без маски, после чего кондуктор сделала им замечание, в ответ на что парни начали грубо с ней разговаривать. Пассажир решил вступится за женщину и был избит.
В общественный транспорт зашла компания молодых людей, двое из которых находились без защитных масок. Кондуктор сделала замечание, однако в ответ получила нецензурные высказывания со стороны компании.
Отмечается, что правоохранители установили личности подозреваемых. Все они местные жители в возрасте от 18 до 19 лет. По факту драки возбуждено уголовное дело и началось судебное расследование.
Ранее мы писали, что пьяная женщина без маски избила кондуктора троллейбуса. Инцидент произошел на одной из остановок в Сумах.
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