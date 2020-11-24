В одном из троллейбусов города Мариуполя группа пассажиров нанесла мужчине телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Компания молодых людей зашла в транспорт без маски, после чего кондуктор сделала им замечание, в ответ на что парни начали грубо с ней разговаривать. Пассажир решил вступится за женщину и был избит.

В общественный транспорт зашла компания молодых людей, двое из которых находились без защитных масок. Кондуктор сделала замечание, однако в ответ получила нецензурные высказывания со стороны компании.

Отмечается, что правоохранители установили личности подозреваемых. Все они местные жители в возрасте от 18 до 19 лет. По факту драки возбуждено уголовное дело и началось судебное расследование.

Ранее мы писали, что пьяная женщина без маски избила кондуктора троллейбуса. Инцидент произошел на одной из остановок в Сумах.