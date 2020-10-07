В Амстердаме (столица Нидерландов) пассажир напал на водителя автобуса, который сделал ему замечание из-за отсутствия маски. Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.

67-летний водитель не хотел, чтобы пассажир ехал в автобусе, потому что на нем не было маски. Поэтому пассажир разозлился и несколько раз укусил водителя, а затем повалил наземь и бил ногами.

После происшествия водителя на скорой доставили в больницу - у него выбиты четыре зуба, сотрясение мозга, ушибы ребра и разбито лицо. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

По данным амстердамской компании общественного транспорта GVB, водитель сейчас уже выписан домой. "Учитывая обстоятельства, дела у него идут неплохо, но, конечно, он в шоке" - говорится в сообщении компании.

"У нас есть еще более четкие снимки из автобуса, на которых четко видно подозреваемого. Снимки были переданы всем сотрудникам полиции Амстердама", - сказал представитель полиции.

Полиция уже поговорила со свидетелями, но все еще ищет других очевидцев.

Ранее сообщалось, что женщина избила водителя автобуса после просьбы надеть маску.