Пассажир избил и покусал водителя автобуса [ Редактировать ]
В Амстердаме (столица Нидерландов) пассажир напал на водителя автобуса, который сделал ему замечание из-за отсутствия маски. Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.
67-летний водитель не хотел, чтобы пассажир ехал в автобусе, потому что на нем не было маски. Поэтому пассажир разозлился и несколько раз укусил водителя, а затем повалил наземь и бил ногами.
После происшествия водителя на скорой доставили в больницу - у него выбиты четыре зуба, сотрясение мозга, ушибы ребра и разбито лицо. Злоумышленник скрылся с места происшествия.
По данным амстердамской компании общественного транспорта GVB, водитель сейчас уже выписан домой. "Учитывая обстоятельства, дела у него идут неплохо, но, конечно, он в шоке" - говорится в сообщении компании.
"У нас есть еще более четкие снимки из автобуса, на которых четко видно подозреваемого. Снимки были переданы всем сотрудникам полиции Амстердама", - сказал представитель полиции.
Полиция уже поговорила со свидетелями, но все еще ищет других очевидцев.
Ранее сообщалось, что женщина избила водителя автобуса после просьбы надеть маску.
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