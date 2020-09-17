В четверг, 17 сентября, в Сумах пьяная пассажирка троллейбуса избила кондуктора, которая попросила ее надеть маску. Об этом сообщает КП Сумского горсовета "Электроавтотранс".

Инцидент произошел в 21:10 в салоне троллейбуса №275, что курсировал по маршруту №7 Химгородок - Центролит. На остановке Вишневый сад в салон вошли две женщины, одна из них - без защитной маски.

Замечание надеть маску одна из пассажирок, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, восприняла довольно агрессивно: начала ругаться, используя нецензурную лексику, оскорблять кондуктора и даже решила выяснить отношения с водителем. На повторную просьбу соблюдать требования карантина и надеть средства индивидуальной защиты или же покинуть салон коммунального транспорта, пассажирка никак не реагировала и продолжала скандалить.

Водитель остановил троллейбус, а когда кондуктор вышла из салона на остановку и стала вызывать полицию, разъяренная пассажирка набросилась на нее.

Сначала работница предприятия получила удар в лицо, затем - удары по рукам, ногам, телу. Унять пьяную пассажирку смогли водитель, прохожие и полиция, которая уже прибыла на место по вызову.

Медики зафиксировали на руках и лице потерпевшей многочисленные гематомы, ушиб пальцев левой руки и лучевой кости на правой руке. После медпомощи пострадавшая написала заявление в полицию.

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