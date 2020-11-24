Британский телеканал "BBC" представил рейтинг "100 женщин 2020 года. Среди них оказалась и украинка Анастасия Волкова. Список ТОП-100 женщин опубликован на сайте "BBC".

В описании авторы "BBC" уточнили, что выбирали "вдохновляющих и влиятельных женщин" со всего мира, тех, "кто руководит переменами и вносит свой вклад в эти неспокойные времена".

Всех участниц рейтинга распределили по четырем категориям: знание, лидерство, креативность и идентичность.

Представительница Украины попала в первую категорию: в ней представлены женщины, которые занимают различные управленческие должности, а также ученые, врачи и педагоги.

Анастасия Волкова является основательницей и исполнительным директором стартапа Flurosat. Компания предоставляет технологические услуги аграриям и фермерам в 15 странах мира.

Программное обеспечение Flurosat способно анализировать состояние урожая на основании информации со спутников, а также давать рекомендации по уходу за ним.

Анастасия Волкова получила высшее образование в Киевском авиационном университете. Магистратуру окончила в Варшаве. В 2015 году она эмигрировала в Австралию, где защитила докторскую диссертацию.

В 2016 году она основала FluroSat - компанию, которая использует данные дронов и спутников, а также компьютерные алгоритмы и другое программное обеспечение, чтобы помочь фермерам.

Ранее сообщалось, что украинка попала в рейтинг Forbes.