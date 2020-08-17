Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Первая "десятка" списка состоит в основном из теннисисток, есть среди них и украинка - первая ракетка Украины Элина Свитолина.

На первом месте оказалась 22-летняя японская теннисистка, десятая ракетка мира Наоми Осака. За год она заработала $37,4 млн. Из них в качестве призовых двукратная победительница турниров Большого шлема (US Open-2018 и Australian Open-2019 - ред.) заработала только $3,4 млн. Остальную сумму она получила от спонсоров.

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Финансовый успех Наоми Осаки объясняется не только ее теннисным талантом, но и происхождением. У Осаки двойное японо-американское гражданство, поэтому в качестве своей ее воспринимают жители и первой, и третьей экономик мира. Но формально Осака - японская теннисистка. В Японии не так много спортсменов, обладающих статусом мировых звезд, поэтому они пользуются у спонсоров повышенным спросом.

Первая десятка самых высокооплачиваемых спортсменок:

Наоми Осака - $37,4 млн (Япония, теннис); Серена Уильямс - $36 млн (США, теннис); Эшли Барти - $13,1 млн (Австралия, теннис); Симона Халеп - $10,9 млн (Румыния, теннис); Бьянка Андрееску - $8,9 млн (Канада, теннис); Гарбинье Мугуруса - $6,6 млн (Испания, теннис); Элина Свитолина - $6,4 млн (Украина, теннис); София Кенин - $5,8 млн (США, теннис); Анжелика Кербер - $5,3 млн (Германия, теннис); Алекс Морган - $4,6 млн (США, футбол).

В рейтинге учитывались заработки за минувший календарный год - с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020-го.

Напомним, что недавно швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов. За последние 12 месяцев Федерер заработал $106,3 млн.

За Федерером в списке расположились сразу трое футболистов: Криштиану Роналду ($105 млн), Лионель Месси ($104 млн) и Неймар ($96 млн).

Ранее сообщалось, что Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, актеров и звезд TikTok.