Украинка попала в рейтинг Forbes [ Редактировать ]
Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Первая "десятка" списка состоит в основном из теннисисток, есть среди них и украинка - первая ракетка Украины Элина Свитолина.
На первом месте оказалась 22-летняя японская теннисистка, десятая ракетка мира Наоми Осака. За год она заработала $37,4 млн. Из них в качестве призовых двукратная победительница турниров Большого шлема (US Open-2018 и Australian Open-2019 - ред.) заработала только $3,4 млн. Остальную сумму она получила от спонсоров.
Финансовый успех Наоми Осаки объясняется не только ее теннисным талантом, но и происхождением. У Осаки двойное японо-американское гражданство, поэтому в качестве своей ее воспринимают жители и первой, и третьей экономик мира. Но формально Осака - японская теннисистка. В Японии не так много спортсменов, обладающих статусом мировых звезд, поэтому они пользуются у спонсоров повышенным спросом.
Первая десятка самых высокооплачиваемых спортсменок:
- Наоми Осака - $37,4 млн (Япония, теннис);
- Серена Уильямс - $36 млн (США, теннис);
- Эшли Барти - $13,1 млн (Австралия, теннис);
- Симона Халеп - $10,9 млн (Румыния, теннис);
- Бьянка Андрееску - $8,9 млн (Канада, теннис);
- Гарбинье Мугуруса - $6,6 млн (Испания, теннис);
- Элина Свитолина - $6,4 млн (Украина, теннис);
- София Кенин - $5,8 млн (США, теннис);
- Анжелика Кербер - $5,3 млн (Германия, теннис);
- Алекс Морган - $4,6 млн (США, футбол).
В рейтинге учитывались заработки за минувший календарный год - с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020-го.
Напомним, что недавно швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов. За последние 12 месяцев Федерер заработал $106,3 млн.
За Федерером в списке расположились сразу трое футболистов: Криштиану Роналду ($105 млн), Лионель Месси ($104 млн) и Неймар ($96 млн).
Ранее сообщалось, что Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, актеров и звезд TikTok.
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