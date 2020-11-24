В Німеччині запускають у виробництво водневі потяги [ Редактировать ]
Німеччина планує запровадити екологічні потяги, які працюють на водні. Розробкою займається залізнична компанія Deutsche Bahn разом із корпорацією Siemens.
За словами їхніх представників, вагони екопотягів оснастять нещодавно розробленим водневим приводом, який не забруднює атмосферу і не поступається у потужності електричному аналогу. На одній заправці такий потяг зможе долати до 600 кілометрів зі швидкістю 160 кілометрів за годину.
Планується, що кліматично чисті поїзди курсуватимуть всередині країни. Випробування розпочнуть за 4 роки. Таким чином німецька залізниця збирається позбутися дизельних поїздів та повністю припинити шкідливі викиди в атмосферу до 2050 року.
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