Поліція Києва виходить у рейди на антимасочників у транспорті [ Редактировать ]
Поліцейські й далі штрафують за неносіння масок у громадських місцях. Стягують від ста сімдесяти до двохсот п'ятдесяти п'яти гривень. Проте штраф виписують - у крайніх випадках, якщо людина категорично відмовляється носити захисну пов'язку. Здебільшого роблять зауваження. Руслан Смещук розкаже більше.
Київ, зупинка. До автобуса заходять незвичні пасажири...
Одразу ж поліцейські знаходять пасажирів, які, так би мовити, чхати хотіли на вірусну безпеку навколишніх. Іноді в прямому сенсі.
Інспектор патрульної поліції Увятенко Костянтин. Чього ви були без маски? - Ні я була в масці, заходила в масці. Так вона в масці заходила. - Як ви контролювали? Я на хвилинку тільки підняла.
Пасажирка швидко надягає маску.
Звісно, усіх не перевіриш, кажуть патрульні. А ще працює сарафанне радіо. На цьому маршруті стежити за дотриманням карантинних вимог будуть уже водії.
Костянтин Усатенко, співробітник патрульної поліції Києва:
Знаєте, є "Бібісі" - "бабка бабке сказала". Так і тут получається. Один сказав другому, і інші водії знають що тут знаходиться патрульна поліція і перевіряє на наявність маски - що вона вдягнена. І вже так і працює.
Поліцейські розповідають, що більшість порушників, хоча і сперечаються, до штрафів не доводять.
Ольга Цвик, співробітниця патрульної Києва:
Здебільшого негативно реагують на нашу діяльність, намагаються сперечатися, наводять аргументи, які не відповідають дійсному законодавству. Ну ми зі свого боку пояснюємо, намагаємося впливати.
Ну, а якщо людина вперто стоїть на своєму і не надягає захисну пов'язку, то поліцейські виписують штраф розміром 170-255 гривень. Але такі випадки поодинокі.
За минулу добу в Києві близько тридцяти постанов виписано.
Окрім транспорту та зупинок оштрафувати порушників маскового режиму можуть у магазинах, базарах, та торговельних центрах.
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