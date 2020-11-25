Выходные в декабре: сколько будут отдыхать украинцы [ Редактировать ]
Близится декабрь, который станет началом зимы и последним месяцем уходящего 2020 года. В следующем предновогоднем месяце у украинцев будет 9 выходных.
Выходные дни в декабре: 25, 26 и 27 декабря.
Рабочий день 24 декабря при этом рекомендовано сократить на 1 час. Также сокращенным будет рабочий день в канун Нового года - 31 декабря. Это будет четверг.
Праздники в декабре
1 декабря - Всемирный день борьбы пpотив СПИДа
1 декабря - День работников прокуратуры
2 декабря - Международный день борьбы зa отмену рабства
3 декабря - Международный день инвалидов
4 декабря - День объятий
5 декабря - День работников статистики
5 декабря - Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития
6 декабря - День Вооруженных Сил Украины
7 декабря - Международный день гражданской авиации
7 декабря - День местного самоуправления
9 декабря - Международный день борьбы против коррупции
10 декабря - День прав человека
11 декабря - Международный день гор
12 декабря - День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины
13 декабря - Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания
14 декабря - День чествовaния участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора)
15 декабря - День работника суда
17 декабря - Дeнь работника государственной исполнительной службы
18 декабря - Международный день мигрантов
19 декабря - День адвокатуры
19 декабря - День Святого Николая
20 декабря - Международный день солидарности людей
22 декабря - День энергетика
22 декабря - День дипломатической службы Украины
24 декабря - День работников архивных учреждений
25 декабря - Рождество Христово
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