Близится декабрь, который станет началом зимы и последним месяцем уходящего 2020 года. В следующем предновогоднем месяце у украинцев будет 9 выходных.

Выходные дни в декабре: 25, 26 и 27 декабря.

Рабочий день 24 декабря при этом рекомендовано сократить на 1 час. Также сокращенным будет рабочий день в канун Нового года - 31 декабря. Это будет четверг.

Праздники в декабре

1 декабря - Всемирный день борьбы пpотив СПИДа

1 декабря - День работников прокуратуры

2 декабря - Международный день борьбы зa отмену рабства

3 декабря - Международный день инвалидов

4 декабря - День объятий

5 декабря - День работников статистики

5 декабря - Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития

6 декабря - День Вооруженных Сил Украины

7 декабря - Международный день гражданской авиации

7 декабря - День местного самоуправления

9 декабря - Международный день борьбы против коррупции

10 декабря - День прав человека

11 декабря - Международный день гор

12 декабря - День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины

13 декабря - Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания

14 декабря - День чествовaния участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора)

15 декабря - День работника суда

17 декабря - Дeнь работника государственной исполнительной службы

18 декабря - Международный день мигрантов

19 декабря - День адвокатуры

19 декабря - День Святого Николая

20 декабря - Международный день солидарности людей

22 декабря - День энергетика

22 декабря - День дипломатической службы Украины

24 декабря - День работников архивных учреждений

25 декабря - Рождество Христово