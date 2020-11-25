У Києві презентували виставку знарядь знущань над жінками [ Редактировать ]
Сьогодні у світі день боротьби з домашнім насильством над жінками. У Києві за участі першої леді Олени Зеленської презентували виставку, на якій показали знаряддя знущань. Це шістнадцять предметів: серед них посуд, іграшка, зв'язка ключів, відеокамера. Це завжди було великою проблемою, та в часи пандемії ситуація погіршилася. Лише цього року - підрахували в Нацполіції - випадків домашнього насильства побільшало вдвічі. Щодня по пів тисячі звернень.
Олена Зеленська, дружина президента України:
Насильство не норма, йому немає виправдань і про це важко, але дуже потрібно говорити. Постраждалі від насильства не мають залишатися наодинці з проблемою. Протидія насильства та допомога постраждалим має завжди бути пріоритетом для держави. І наша держава цей пріоритет визнає.
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