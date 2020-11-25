Сьогодні у світі день боротьби з домашнім насильством над жінками. У Києві за участі першої леді Олени Зеленської презентували виставку, на якій показали знаряддя знущань. Це шістнадцять предметів: серед них посуд, іграшка, зв'язка ключів, відеокамера. Це завжди було великою проблемою, та в часи пандемії ситуація погіршилася. Лише цього року - підрахували в Нацполіції - випадків домашнього насильства побільшало вдвічі. Щодня по пів тисячі звернень.

Олена Зеленська, дружина президента України: