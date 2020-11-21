Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, 21 ноября, заявил, что основной идеей плана "Б" по Донбассу является введение миротворческого контингента в регион. Об этом он заявил в интервью одному из телеканалов.

Арестович подчеркнул, что может говорить о плане "Б" неофициально. По его словам, этот план дискутируется в кулуарах.

"И ключевое слово там "миротворцы"… ходит такая легенда кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся из украинской делегации и план ввода миротворцев был сорван. Мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММ ОБСЕ - это мощный элемент контроля", - сказал Арестович.

Он также отметил, что обмен пленными состоится к Рождеству, заявив, что еще 19 ноября, было заявление о готовности работать 24/7, чтобы вернуть пленных, открыть КПВВ, провести гуманитарное разминирование .

Мы хотим интенсифицировать процесс. Следующая встреча должна быть примерно 25-26 ноября. К концу года вообще осталось только два заседания, затем рождественские каникулы - и все. Как мы подойдем до 9 декабря и вообще до окончания года? Поэтому мы предложили провести встречу на высшем уровне и обменять пленных к Рождеству. Это поддержали ОБСЕ, Франция и Германия. Ответы от России нет. О гуманитарное разминирование, которое россияне почти сорвали, уже не идет, а мы пытались успеть еще до начала морозов. Представьте, только на линии разграничения 86 кладбищ. Люди ходят туда, а там все заминировано. Из-за нежелания россиян открытие двух новых КПВВ на Луганщине тоже сорвано.

Как ранее сообщалось, Германия и Франция поддержали позицию Украины по наработке единого документа для эффективной работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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