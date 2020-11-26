Древняя мумия рассекретила загадочный артефакт (фото) [ Редактировать ]
Американские исследователи во время изучения мумии обнаружили внутри необычный артефакт, возрастом 2 тысячи лет. Об этом говорится в релизе, опубликованном в Journal of the Royal Society Interface.
Мумия была помtщена в томограф, дабы узнать содержимое древней мумии. Внутри обнаружили десятки мелких предметов и семимиллиметровый артефакт из кальцита.
Отмечается, что загадочный предмет мог служить оберегом от злых духов, которые могли "атаковать" мумию. Артефакт создан в виде жука-скарабея, который был распространенной формой для амулетов в Древнем Египте. Тело могло принадлежать пятилетнему ребенку, но поверх захоронения нарисован женский портрет.
Ранее мы писали, что ученые из Лондонского и Йоркского университетов показали результаты уникального исследования "говорящей" мумии.
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