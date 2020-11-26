Сувора турецька Феміда. Там оголосили 79 Довічних термінів за спробу державного перевороту 2016 року. Відтоді півтисячі людей, переважно військові, перебували під слідством. І ось зараз їм оголошують вироки.

Нагадаю, у липні 2016 частина турецьких військовослужбовців повстала проти влади Ердогана. Вони захопили кілька стратегічних об'єктів, але це повстання було швидко придушене. А в країні почалися масові арешти.