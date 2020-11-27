Программа сотрудничества МВФ с Украиной базируется на трех ключевых вещах - бюджете, независимости НБУ и борьбе с коррупцией. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив.

"Украина подписала летом этого года программу сотрудничества с МВФ. Мы ее подписывали в момент мировой неопределенности. Никто на самом деле не знал в тот момент, что будет с ковидом, будет ли вторая волна пандемии. Эта ситуация была не только в Украине. Около 40 стран, в первую очередь - самых бедных стран мира, обращались в МВФ за быстрыми деньгами согласно программе помощи. И было много упреков: "А почему Украина пошла подписывать программу, а не попросила один такой транш?", - отмечает Ковалив.

Также она подчеркнула, что, во-первых, сумма таких траншей несоизмеримо мала, чем та сумма, которая нужна нам этого и следующего года для финансирования бюджета. И эта программа с МВФ базируется на трех ключевых вещах:

Бюджет. Наша бюджетная политика, которая может быть профинансирована. И здесь у нас вопрос, не в том у нас дефицит бюджета 7%, или 5,3% - как на следующий. Вопрос в том, как мы этот бюджет профинансируем? Хотим ли мы снова выходить на рынок и занимать в гривне под 18%, как это было 2 года назад? Возможно нам лучше одолжить под 2% у Еврокомиссии или МВФ?

Наша бюджетная политика, которая может быть профинансирована. И здесь у нас вопрос, не в том у нас дефицит бюджета 7%, или 5,3% - как на следующий. Вопрос в том, как мы этот бюджет профинансируем? Хотим ли мы снова выходить на рынок и занимать в гривне под 18%, как это было 2 года назад? Возможно нам лучше одолжить под 2% у Еврокомиссии или МВФ? Независимость Центрального банка (Национального банка Украины - ред.) . Если мы посмотрим на кризис 2014 года, на кризис 2008 года, все помнят как доллар рос - это был большой шок для бизнеса. Что мы имеем сейчас? Мы имеем стабильную банковскую систему и стабильную валюту. И если мы спросим бизнес, то такого риска (обрушение курса гривны - ред.) мы уже не имеем. На сегодня, в переговорах с МВФ вопрос НБУ снят.

. Если мы посмотрим на кризис 2014 года, на кризис 2008 года, все помнят как доллар рос - это был большой шок для бизнеса. Что мы имеем сейчас? Мы имеем стабильную банковскую систему и стабильную валюту. И если мы спросим бизнес, то такого риска (обрушение курса гривны - ред.) мы уже не имеем. На сегодня, в переговорах с МВФ вопрос НБУ снят. Борьба с коррупцией. Она у нас на самом деле "краеугольный камень", наверное, последние 7 лет. Но для нас, для украинцев, он "краеугольный камень" все 30 лет", - рассказала Ковалив.

Ранее Марченко заявил, что переговоры с МВФ по госбюджету-2021 были сложные.