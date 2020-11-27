Некоторые привыкли жить так, чтобы видеть в любой ситуации только положительное. Эти люди безумно простодушные, доверчивые и легкие. Однако, их наивность почти всегда играет с ними в злую шутку. Астрологи рассказали, какому знаку зодиаку присуще такое поведение.

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Итак, на первом месте оказались Рыбы. Представители этого знака зодиака - комок нежности и простодушия, который видит в людях добро, даже когда в них нет ничего хорошего. Они прощают всех, кто просит прощения, независимо от того, достойны они этого или нет.

Некоторые считают их легковерными. Они же просто считают, что ведут себя правильно. Из-за детской наивности люди часто их предают. Однако, это не мешает Рыбам продолжать доверять и видеть в окружающих только хорошее.

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