NASA установит ядерный реактор на Луне [ Редактировать ]
Космическое агентство NASA совместно с американским Министерством энергетики объявили конкурс на разработку и строительство проекта атомной электростанции для постоянной базы на Луне.
Предполагается, что на постоянной базе на спутнике планеты установят атомный миниреактор мощностью 10 килоВатт, сообщает CNBC.
Реактор должен быть полностью создан на Земле и готов к работе без дополнительной сборки уже на Луне. В NASA планируют сначала отправить атомный миниреактор на орбиту, а затем специальный посадочный аппарат доставит реактор с орбиты Земли на поверхность Луны.
По словам ведущего эксперта NASA по ядерным технологиям Энтони Каломино, проект нацелен на создание энергетической установки для продолжительных миссий на Луне и Марсе.
Проект планируют завершить к 2026 году, чтобы открыть возможность для добычи полезных ископаемых на Луне.
Ранее сообщалось, что NASA ввело правила поведения на Луне.
по теме
Годы проектирования, разработки и испытаний завершились
Полет состоится в ночь на 15 ноября
Для того, чтобы поймать нужный момент, автор кадров готовился несколько дней
Апарат разом з ракетоносієм Falcon 9 встановили на стартовому майданчику космодрому НАСА у Флориді.
Запуск запланований на 15 листопада - близько другої ночі за Києвом. На борту корабля буде троє астронавтів НАСА, а також фахівець із Японії. Екіпаж приєднається до команди МКС, де нині перебувають 4 астронавти