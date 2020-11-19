Космическое агентство NASA совместно с американским Министерством энергетики объявили конкурс на разработку и строительство проекта атомной электростанции для постоянной базы на Луне.

Предполагается, что на постоянной базе на спутнике планеты установят атомный миниреактор мощностью 10 килоВатт, сообщает CNBC.

Реактор должен быть полностью создан на Земле и готов к работе без дополнительной сборки уже на Луне. В NASA планируют сначала отправить атомный миниреактор на орбиту, а затем специальный посадочный аппарат доставит реактор с орбиты Земли на поверхность Луны.

По словам ведущего эксперта NASA по ядерным технологиям Энтони Каломино, проект нацелен на создание энергетической установки для продолжительных миссий на Луне и Марсе.

Проект планируют завершить к 2026 году, чтобы открыть возможность для добычи полезных ископаемых на Луне.

Ранее сообщалось, что NASA ввело правила поведения на Луне.