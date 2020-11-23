Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе признаки древнего потопа библейских масштабов. Скорее всего, глобальное наводнение было спровоцировано ударом астероида, который повлиял на климат Марса, сообщает "Урядовый курьер".

Исследователи из Корнельского университета, Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) и Гавайского университета проанализировали структуру отложений в кратере Гейла. Ученые указали на то, что около 4 миллиардов лет назад в исследуемом месте произошел мощный потоп.

Обнаруженные осадочные породы оказались похожи на русловую гряду - осадочные образования, появляющиеся на Земле под проточной водой, которая очень быстро течет. Измерив расстояние между гребнями отложений, команда выяснила, что они были образованы паводковыми водами глубиной не менее 24 метров, а вода текла со скоростью более 10 метров в секунду.

Ученые считают, что такая сильное наводнение могло быть вызвано падением крупного астероида - тот растопил значительную часть льда, который покрывал Марс в то время.

Подобное событие привело бы к выбросу огромного количества водяного пара, углекислого газа и метана в атмосферу, временно изменив климат и превратив Марс в более теплый и влажный мир. По такому сценарию, на планете начались бы проливные дожди, которые и вызвали наводнение в регионе кратера Гейла и горы Шарп.

"Был ли ранний Марс обитаемой планетой? На этот вопрос поможет ответить следующий марсоход Perseverance", - говорит соавтор исследования Альберто Фэйр.

Ранее сообщалось, что летящий к Марсу "Perseverance" прислал важную аудиозапись.