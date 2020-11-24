Увеличить уровень кислорода в гемоглобине, который является механизмом переноса кислорода в крови, помогут основные жирные кислоты. Организм не может производить много видов жирных кислот, поэтому людям важно есть такие продукты, как рыба, льняное масло, оливковое масло и грецкие орехи, которые содержат большое количество мононенасыщенных жирных кислот и омега-3, передает newsyou.info.

Поднимают уровень кислорода в крови также продукты богатые антиоксидантами: бобовые, листовые овощи, капуста, яблоки, груши, лимоны, овощные соки, ягоды.

Для насыщения организма кислородом полезны также морковь, авокадо, бананы, смородина, сельдерей, чеснок и финики. Эта группа продуктов полезна вдвойне, так как, перечисленные фрукты, овощи и ягоды еще и помогают регулировать кровяное давление.

Ну и, конечно, продукты питания - это далеко не все. Для насыщения организма кислородом важны прогулки на свежем воздухе и физические упражнения. Необходимо также пить достаточное количество воды.

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