В пятницу, 27 ноября, глава Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что от введения жесткого локдауна могут отказаться.

Условие - уровень заболеваемости COVID-19 удастся снизить в течение трех недель.

По его словам, для улучшения эпидемиологической ситуации необходимо четко придерживаться установленных правил и следовать рекомендациям о противодействии распространению коронавируса.

Я еще раз подчеркиваю: ваша и наша главная задача - придерживаться противоэпидемических норм. Носите маски на лице, придерживайтесь социальной дистанции, тогда не надо будет вводить никаких жестких локдаунов.

Если люди будут соблюдать масочный режим в течение трех недель, то, согласно прогнозам, уровень и количество случаев COVID-19 "снизится в разы". И тогда система здравоохранения будет справляться со всеми случаями заболеваний.

Ляшко отметил, что оценить эффективность карантина выходного дня можно будет через неделю, когда Минздрав обнародует полностью всю статистику: что было, что прогнозировалось, какие результаты.

Сегодня нам надо пройти следующие выходные так, как там прописано - не нарушать карантинные ограничения и не становиться хитрее кого-то. Это ответственность всех, в том числе и социальная ответственность бизнеса.

Читайте также последнюю статистику о коронавирусе в Украине.