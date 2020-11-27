Сєверодонецький "Азот" відновив випуск медичного кисню для хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
Промисловий гігант Сєверодонецький "Азот" відновив випуск медичного кисню для хворих на COVID-19.
Потужності заводу дозволяють виготовляти п'ятсот кубометрів кисню за годину, виробництво сертифіковане і внесено до реєстру лікарських препаратів. Обсяг продукції покриває потреби усіх медичних закладів Луганської області - від початку пандемії використання медичного кисню тут зросло удесятеро. Хоча за темпами розповсюдження коронавірусу Луганщина - одна з найменш заражених областей.
Після відновлення лінії виробництва медичного кисню, до Сєверодонецького "Азоту" вже почали надходити заявки з інших регіонів України.
Леонід Бугайов, - голова правління ПАТ "Сєверодонецьке об'єднання Азот":
Уже обращаются многие, вот Житомирская область вчера прислала письмо и просит 150 баллонов в сутки, - это только Житомирская область. Наполнительная станция позволяет нам заполнять 200 баллонов в сутки. Можем нарастить до 400 баллонов в сутки.
Сергій Гайдай, голова Луганської обласної ВЦА:
Зараз ми робимо акцент саме на забезпеченні всіх лікарень будь-якого рівня першої ланки, другої ланки і третьої ланки, забезпечення киснем в різних його видах. Тобто, це кисневі концентратори, це апарати штучної вентиляції легень і це стаціонарна подача кисню до кожного ліжка.
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