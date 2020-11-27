Намерена "душить" Беларусь: Лукашенко обвинил Украину [ Редактировать ]
В пятницу, 27 ноября, на встрече с коллективом одной из больниц Минска президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в намерении "душить" Беларусь.
Эти сведения якобы содержатся в материалах Комитета государственной безопасности Беларуси.
По его словам, в сводках КГБ есть данные о разговоре министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с немецким коллегой Хайко Маасом, которые якобы обсуждали санкции, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств в Беларуси.
Им то что надо? Даже россияне на меня всегда обижались: "Почему ты украинцев поддерживаешь?
Он подчеркнул, что под Киевом якобы появился центр информационного воздействия на Беларусь.
Простые люди к нам очень хорошо относятся, по-человечески, потому что мы к ним по-братски относились. Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь.
На его высказывания уже отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Маасом не звучало. Я принципиально против "душить" Беларусь, ее бизнес и производство. Я, наоборот, за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно", - написал он в Twitter.
Напомним, что на президентских выборах 9 августа за Александра Лукашенко по официальным данным ЦИК Беларуси проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.
23 сентября во Дворце независимости в Минске состоялась тайная церемония инаугурации Александра Лукашенко. Вместе с тем его не признали законным президентом Беларуси ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, Германия, Украина, Польша, Чехия, Словакия, Литва, Эстония, Норвегия, Нидерланды и Дания.
Ранее сообщалось, что Украина и Беларусь начали торговую войну.
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