Лукашенко назвал единственный способ отстранить его от власти [ Редактировать ]
Александр Лукашенко не исключает свое отстранение от власти. По его мнению, для этого существует единственный путь. Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам, сообщает БЕЛТА.
Лукашенко подчеркнул, что президента Беларуси реально отстранить от власти.
"Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции", - отметил он.
По его словам, вопрос отстранения от власти якобы "будоражит головы" западных дипломатов и беглых оппозиционеров.
Напомним, в Беларуси уже четвертый месяц продолжаются массовые протесты против режима Лукашенко. Они начались после выборов президента, которые демократические страны считают сфальсифицированными.
Ранее сообщалось, что Лукашенко рассказал о центре американских спецслужб в Киеве.
по теме
Он поручил белорусскому правительству разработать соответствующий механизм
В США выступили с заявлением в адрес режима в Беларуси
Нагадаю, нещодавно в столиці Білорусі невідомі викрали та забили на смерть активіста Романа Бондаренка. Після цього в країні почалися акції пам'яті
У неділю на місці викрадення чоловіка мінчани встановили меморіал - приносили квіти та лампадки. Понад тисячу людей забрали до поліцейських відділків
Лукашенко готов передать 70-80% полномочий