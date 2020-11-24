Александр Лукашенко не исключает свое отстранение от власти. По его мнению, для этого существует единственный путь. Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что президента Беларуси реально отстранить от власти.

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"Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции", - отметил он.

По его словам, вопрос отстранения от власти якобы "будоражит головы" западных дипломатов и беглых оппозиционеров.

Напомним, в Беларуси уже четвертый месяц продолжаются массовые протесты против режима Лукашенко. Они начались после выборов президента, которые демократические страны считают сфальсифицированными.

Ранее сообщалось, что Лукашенко рассказал о центре американских спецслужб в Киеве.