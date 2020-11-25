Украина со 2 декабря 2020 вводит спецпошлины на импорт стальных прутьев из Беларуси. Соответствующее решение Межведомственной комиссии по международной торговле Украины опубликовано в газете "Урядовий кур'єр".

В сообщении сказано, что таким образом Украина реагирует на дискриминационные действия со стороны Беларуси в отношении украинских производителей стальных прутов.

Действующими нормативно-правовыми актами Республики Беларусь также предусмотрено применение экспортных запретов и/или ограничений при поставке отходов и лома черных металлов, в том числе и на территорию Украины.

Они, по версии Киева, нарушают нормы Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о свободной торговле от 17 декабря 1992 года и Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года (СНГ) и считаются дискриминационными и недружественными.

Специальная пошлина в размере 16,08% будет применяться к произведенным в Беларуси прутьям из углеродистой и легированной стали, в том числе в бухтах или разрезанных на отрезки, которые имеют одинаковое круглое сплошное поперечное сечение диаметром до 40 мм (включительно) по всей длине.

Напомним, что Украина присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси. В ответ президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ввести санкции против Украины, в частности закрыть границу для ввоза украинских товаров.

Ранее сообщалось, что Беларусь с 1 ноября запретит въезд иностранцам, в том числе и украинцам.