ЦИК Беларуси объявила официальные результаты выборов [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента.
Об этом сообщает tut.by.
Согласно данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Так, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. Оппозиционер Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов.
Ранее сообщалось, что в Европарламенте Тихановскую назвали избранным президентом Беларуси.
Также мы писали о том, что Лукашенко отреагировал на забастовку в стране.
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