"Бюджетный процесс проходил в отрыве от реалий страны": Юрий Бойко объяснил недостачу средств в бюджете [ Редактировать ]
В пятницу, 27 ноября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко сделал заявление о бюджете Украины.
У нас вносится бюджет, который показывает, что бюджетный процесс проходил в отрыве от реалий жизни в стране. Не может быть сегодня роста расходов на Офис президента при том, что уменьшается фактические выплаты на рожденных детей. Не соблюдается норматив платы на медицину, должно быть 5%, а у нас 4%. Это большие деньги.
"Почему люди сегодня с таким страхом ждут этого локдауна? Потому что понимают, что правительство их не защитит, что тех денег, которые выделяются, явно недостаточно. У нас деньги есть, просто нельзя платить силовикам столько денег. Я не про армию, я говорю про силовые структуры. Нельзя так поступать с людьми в период, когда всем тяжело", - говорит он.
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