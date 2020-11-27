В пятницу, 27 ноября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко сделал заявление о бюджете Украины.

У нас вносится бюджет, который показывает, что бюджетный процесс проходил в отрыве от реалий жизни в стране. Не может быть сегодня роста расходов на Офис президента при том, что уменьшается фактические выплаты на рожденных детей. Не соблюдается норматив платы на медицину, должно быть 5%, а у нас 4%. Это большие деньги.

"Почему люди сегодня с таким страхом ждут этого локдауна? Потому что понимают, что правительство их не защитит, что тех денег, которые выделяются, явно недостаточно. У нас деньги есть, просто нельзя платить силовикам столько денег. Я не про армию, я говорю про силовые структуры. Нельзя так поступать с людьми в период, когда всем тяжело", - говорит он.