Коронавирус шокирует новым антирекордом: последние данные [ Редактировать ]
В Украине, 28 ноября, зафиксирован новый антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом. За последние сутки заразались 16 294 тысячи. Общее количество инфицированных COVID-19 в Украине - 709 701. Об этом сообщили в пресс-служба СНБО.
Больше всего новых заразившихся зафиксировали таких областях:
- Киеве (1739)
- Днепропетровской (1599)
- Одесской (1350)
- Запорожской (1067)
- и Сумской (1013)
За сутки умерли 184 инфицированных (днем ранее – 192), выздоровели 8897 человек (8843), было 1639 госпитализированных (2069).
Проведено 67 348 тестирований (72 789). Методом ПЦР (выявляет заболевших, основной) сделано 43 458 тестов. Методом ИФА (выявляет также и переболевших) – 23 890.
Стоит отметитьт, что всего в Украине выявили 709 701 случай коронавируса. С начала пандемии умерли 12 093 человека. Количество выздоровевших достигло 335 135.
Как ранее сообщалось, Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон.
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