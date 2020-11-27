Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по сравнению с предыдущей неделей, "красный" список уменьшился на одну страну, в нем находятся 38 стран: США, Франция, Болгария, Швейцария, Румыния, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва и другие.

В "зеленом" списке оказались: Великобритания, Нидерланды, Словакия, Испания, Бельгия, Монако.

Напомним, по состоянию на пятницу, 27 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 693 407 человек. За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 16 218 пациентов.

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