Норвежец Стурла Холм Легрейд победил в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Легрей преодолел 20 км за 48 мин 57 сек и ни разу не промахнулся. Второе место занял норвежец Йоханнес Бе (+19,6 сек ко времени лидера; один промах), третье - немец Эрик Лессер (+1.03,6; один промах).

В индивидуальной гонке у женщин победила итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Она прошла 15 км за 44 мин 0,9 сек и ни разу не промахнулась. Серебряный призер немка Дениз Херрман отстала на 0,8 сек и промахнулась один раз. Третей стала шведка Йоханна Скоттхейм.

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