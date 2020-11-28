Кубок мира по биатлону: кто победил в индивидуальной гонке [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Норвежец Стурла Холм Легрейд победил в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Легрей преодолел 20 км за 48 мин 57 сек и ни разу не промахнулся. Второе место занял норвежец Йоханнес Бе (+19,6 сек ко времени лидера; один промах), третье - немец Эрик Лессер (+1.03,6; один промах).
В индивидуальной гонке у женщин победила итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Она прошла 15 км за 44 мин 0,9 сек и ни разу не промахнулась. Серебряный призер немка Дениз Херрман отстала на 0,8 сек и промахнулась один раз. Третей стала шведка Йоханна Скоттхейм.
Кубок мира по биатлону в 2020 году начался 28 ноября в финском городе Контиолахти. Он должен завершиться 21 марта 2021 года в Осло.
В воскресенье, 29 ноября, состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин, которые завершат соревновательную программу первого этапа Кубка мира.
Кубок мира по биатлону в 2020 году начался сегодня, 28 ноября, в финском городе Контиолахти. Он должен завершиться 21 марта 2021 года в Осло.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по биатлону заболела коронавирусом.
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