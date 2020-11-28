Загорілося одразу в двох місцях, де знаходяться павільйони з тканинами та фурнітурою

Масштабна пожежа в Харкові. Там горів найбільший в Україні ринок "Барабашово". Зайнялося одразу в двох місцях.

Вогонь охопив павільйони з тканинами та фурнітурою. Приборкати стихію спочатку самостійно намагалося добровільне пожежне формування торговельного центру. Але потім задіяли ще 15 пожежних відділень міста. Вогнеборцям знадобилося дев'ять годин, аби повністю загасити пожежу. Вогонь знищив 21 магазин - це більше ніж тисяча квадратних метрів.

У поліції не виключають, що ятки могли підпалити. Тож відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне знищення майна".

Ігор Лупандін, помічник начальника ГУ ДСНС Україні в Харківській області: