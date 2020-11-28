У Харкові на ринку Барабашово спалахнула масштабна пожежа [ Редактировать ]
Масштабна пожежа в Харкові. Там горів найбільший в Україні ринок "Барабашово". Зайнялося одразу в двох місцях.
Вогонь охопив павільйони з тканинами та фурнітурою. Приборкати стихію спочатку самостійно намагалося добровільне пожежне формування торговельного центру. Але потім задіяли ще 15 пожежних відділень міста. Вогнеборцям знадобилося дев'ять годин, аби повністю загасити пожежу. Вогонь знищив 21 магазин - це більше ніж тисяча квадратних метрів.
У поліції не виключають, що ятки могли підпалити. Тож відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне знищення майна".
Ігор Лупандін, помічник начальника ГУ ДСНС Україні в Харківській області:
У цьому кварталі постраждав 21 магазин. Яка була проблема - те, що ці всі приміщення, вони практично повністю заповнені тканинами. Це оптові магазини. І там дуже багато цієї продукції було. І це і дало таку велику площу пожежі, і той час, який потратили наші пожежні для того, щоби ліквідувати цю пожежу в такий короткий термін.
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