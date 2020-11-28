Коронавірус і самотність. Пандемія болюче вдарила по людях, які мешкають у будниках для літніх. Через карантин старенькі рідше бачать рідних і майже не виходять надвір.

Як хоч трохи розфарбувати карантинні будні таких людей - знають у Німеччині.

Спочатку екскурсія Кельнським собором, потім - прогулянка лісом, і насамкінець - візит на різдвяний ринок. У німкені Аннелізи Ріхман, яка мешкає в будинку для літніх людей, щодня насичена програма. Місця, які вона любить з дитинства, старенька відвідує завдяки окулярам віртуальної реальності.

Аннеліза Ріхман, мешканка будинку для літніх людей:

Це так чудово знову побачити всі ці місця. Спершу я віртуально побувала в Кельнському соборі. Це саме те місце, куди б я одразу пішла, якби не було епідемії.

На віртуальні прогулянки залюбки ходять й інші мешканці будинку для літніх. Під час карантинних обмежень, коли соціальні контакти зведені до мінімуму, такі екскурсії допомагають бабусям і дідусям почуватися менш самотніми.

Александра Каспер, соціальна працівниця:

Стареньких, звісно, відвідують родичі. Але всі розуміють, що це ризиковано. Діти й онуки кажуть: ми хочемо захистити своїх рідних, боїмося їх заразити. Тому відвідування обмежені й завжди проходять із дотриманням усіх санітарних норм. Нині скрутні часи. Але разом ми точно впораємося.

А це вже будинок для літніх людей у містечку Ерленбах. Ранкову гімнастику для його мешканців проводять не соціальні працівники, а роботи.

Крім занять спортом, роботи співають, танцюють, вимірюють температуру й розвозять стареньким необхідні медикаменти.

Гертруда, мешканка будинку для літніх людей:

Якби цей робот ще прибирав, прав і готував їсти, я б його всиновила. Дуже він мені подобається.

Герхард Шумахер, керівник будинку для літніх людей:

Ці роботи проводять і терапевтичні заняття, розважають наших стареньких іграми. І розмовляють не тільки німецькою. У нас є робот, який володіє турецькою, для людей з міграційним походженням, у нашому регіоні їх 20 відсотків. Він розповідає чудові турецькі казки.

Використання роботів дозволяє знизити кількість соціальних контактів між персоналом і мешканцями центру. А відповідно - й ризик зараження коронавірусом.

У німецьких будинках для літніх мешкають понад 800 тисяч осіб. І вони перші в черзі на вакцинацію проти коронавірусу. Щойно препарат пройде сертифікацію, зробити щеплення запропонують саме цим людям. Щоб вони змогли швидше повернутися до звичного, не самотнього життя.