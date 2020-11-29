Актер Дэвид Проуз, известный по роли злодея Дарта Вейдера из киноэпопеи Джорджа Лукаса "Звездные войны" скончался на 86 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба его агентства Browing Management.

Жизнь актера забрала длительная болезнь.

С глубоким сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что наш клиент Дэвид Проуз ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Известно, что Дэвид Проуз носил костюм героя "Звездных войн" с 1977 до 1983 год. Перед тем как войти в историю Дартом Вейдером актер играл в роликах кампании по безопасности дорожного движения Green Cross. Кроме того, Проуз имел эпизодические роли в фильмах "Заводной апельсин", "Ужас Франкенштейна" и "Франкенштейн и монстр из ада".

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