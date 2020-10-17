Инженер и блоггер Джеймс Хобсон из канала the Hacksmith с командой создали полностью функциональный световой меч из "Звездных войн". Он работает на смеси пропана и кислорода, горит при температуре в 2204°C и может прорезать металл.

Видео о создании меча и его тестирование блогер-инженер выложил на своем Youtube-канале. В ролике Хобсон рассказывает и показывает, как создавался меч и как он функционирует.

По словам Джеймса Хобсона, создать световой меч, который бы работал полностью автономно, сегодня пока невозможно. Потому что для бесперебойной работы плазменного потока потребуются батареи, способные производить больше энергии, чем атомная электростанция, а их размеры при этом не должны превышать кроны.

При создании прототипа меча инженеры использовали принцип объединения сжиженного газа с кислородом, которые под давлением выпускаются через ламинарные сопла. Они генерируют высококонцентрированный поток газа.

Благодаря добавлению в смесь различных солей можно даже менять цвет светового потока. Таким образом инженеры смогли получить зеленый, желтый красный и другие цвета луча.

Хобсон отмечает, что созданный командой прототип светового меча испускает поток плазмы температурой около 2200°C. При этом питание осуществляется через специальный "рюкзак", который управляется клапанами. После настройки и испытаний изобретения Хобсон получил плазменный поток, который отличается таким же диаметром и длиной, что и луч светового меча. Он может полностью "складываться" и даже резать металл.

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