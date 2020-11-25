Умерла актриса из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Мажор" [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
На 46-м году жизни умерла российская актриса Светлана Обидина. Об этом сообщил в Facebook режиссер Алексей Герман.
Умерла прекрасная актриса Светлана Обидина. Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память. Уже не ясно ковид, не ковид, но мрут и мрут вокруг.
Актриса скончалась еще неделю назад, 18 ноября, однако ее семья не афишировала трагедию.
Светлана Обидина снималась в таких российских фильмах и сериалах как "Улица разбитых фонарей", "Остров", "Мажор-3", "Кумир", "Адмиралы района", "Довлатов", "Дуэлянт", "Петербург. Только по любви" и многие другие.
Ранее сообщалось, что во Львове похоронили режиссера Романа Виктюка.
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Віктюк - народився у Львові, навчався в Інституті театрального мистецтва в Росії. Згодом повернувся до України та працював у Львові та Києві. У 1991 році Роман Віктюк створив театр свого імені в Москві, там він був і головним режисером, і художнім керівником