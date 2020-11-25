Светлане Обидиной было 45 лет Источник: ТАСС

На 46-м году жизни умерла российская актриса Светлана Обидина. Об этом сообщил в Facebook режиссер Алексей Герман.

Умерла прекрасная актриса Светлана Обидина. Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память. Уже не ясно ковид, не ковид, но мрут и мрут вокруг.

Актриса скончалась еще неделю назад, 18 ноября, однако ее семья не афишировала трагедию.

Светлана Обидина снималась в таких российских фильмах и сериалах как "Улица разбитых фонарей", "Остров", "Мажор-3", "Кумир", "Адмиралы района", "Довлатов", "Дуэлянт", "Петербург. Только по любви" и многие другие.

Ранее сообщалось, что во Львове похоронили режиссера Романа Виктюка.