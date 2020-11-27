В СНБО назвали сценарий ситуации с COVID-19 в Украине [ Редактировать ]
В пятницу, 27 декабря, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Совет имеет оптимистический и пессимистический сценарии развития ситуации с коронавирусом. При оптимистическом сценарии уже в середине декабря можно выйти на позитивную динамику распространения COVID-19.
В СНБО считают, что все зависит от поведения граждан.
"При условии соблюдения рекомендаций в середине декабря можем выйти на позитивную динамику. Эпидемию можно остановить, если каждый из нас будет находиться в условиях личного карантина - сведет к минимуму количество контактов, будет пользоваться всеми средствами защиты", - сказал Данилов.
О пессимистическом сценарии секретарь СНБО не стал говорить. Также он добавил, что пока никто не соблюдает дистанцию ни на базарах, ни в магазинах.
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