В воскресенье, 29 ноября, аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси во время матча против "Осасуны" посвятил гол легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне, который умер 25 ноября. Видео опубликовано на странице клуба в Twitter.

После забитого мяча на 72-й минуте матча Месси снял футболку своей нынешней команды, под которой была футболка аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз", в котором в конце карьеры сыграл пять матчей Диего Марадона.

На своей странице в Instagram Месси опубликовал свое фото и Марадоны в одинаковых футболках.

За нарушение Месси получил "желтую карточку".

Напомним, 25 ноября скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. На момент смерти ему было 60 лет. Отметим, легенда мирового футбола Диего Марадона завещал, чтобы в день смерти его тело забальзамировали и выставили перед публикой.

Также стало известно, что сын Диего Марадоны попал в реанимацию, после того, как узнал о смерти отца от журналиста.

Ранее сообщалось, что личного врача Марадоны обвиняют в убийстве футболиста.

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