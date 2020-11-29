Личный врач Диего Марадоны Леопольдо Луке получил обвинение по делу о смерти легендарного футболиста. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

Дело в том, что дочери Диего Джаннина, Дальма и Яна оставили под сомнения действия медика, потребовав от правоохранительных органов расследовать все обстоятельства предшествующие смерти Марадоны.

Родственники хотят выяснить, допустил ли врач халатность в оказании медицинской помощи футболисту.

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Стоит отметить, что суд выдал ордер на обыск в доме врача Луке, в результате чего были изъяты сотовые телефоны, компьютеры, история болезни знаменитого аргентинца и документы, связанные с его лечением.

Также по данным СМИ, был обыскан дом врача в Адроге.

Сам Луке присутствовал во время процедуры, также обыск был проведен в офисе Леопольдо, который находится в столице, в районе Бельграно.

Напомним, 25 ноября скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. На момент смерти ему было 60 лет.