Капитан "Барселоны" Лионель Месси не включен в заявку на поединок 4-го тура группового раунда Лиги Чемпионов против киевского "Динамо".

Об этом заявил главный тренер "Барселоны" Рональд Куман.

"Мы решили, что Месси и Де Йонг не поедут в Киев, потому что текущая наша ситуация в Лиге Чемпионов вполне комфортна – им необходимо отдохнуть, они слишком много играют", - отметил он.

❝We think this is a good moment to rest them.❞

— @RonaldKoeman on leaving Leo #Messi and @DeJongFrenkie21 out of the squad for #DynamoBarça pic.twitter.com/T9wRT3u6rQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 23, 2020

Вся заявка "Барселоны" выглядит так: Тер Штеген, Дест, Аленья, Гризманн, Пьянич, Брайтвайт, Дембеле, Рики Пуч, Нету, Коутиньо, Ленгле, Педри, Тринкау, Альба, Матеус, Фирпо, Пенья, Мингеза, Конрад.

Ранее сообщалось, что "Динамо" потеряло 15 футболистов перед ответственным поединком.