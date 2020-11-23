Лига Чемпионов: Месси не сыграет против киевского "Динамо" [ Редактировать ]
Капитан "Барселоны" Лионель Месси не включен в заявку на поединок 4-го тура группового раунда Лиги Чемпионов против киевского "Динамо".
Об этом заявил главный тренер "Барселоны" Рональд Куман.
"Мы решили, что Месси и Де Йонг не поедут в Киев, потому что текущая наша ситуация в Лиге Чемпионов вполне комфортна – им необходимо отдохнуть, они слишком много играют", - отметил он.
❝We think this is a good moment to rest them.❞— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 23, 2020
— @RonaldKoeman on leaving Leo #Messi and @DeJongFrenkie21 out of the squad for #DynamoBarça pic.twitter.com/T9wRT3u6rQ
Вся заявка "Барселоны" выглядит так: Тер Штеген, Дест, Аленья, Гризманн, Пьянич, Брайтвайт, Дембеле, Рики Пуч, Нету, Коутиньо, Ленгле, Педри, Тринкау, Альба, Матеус, Фирпо, Пенья, Мингеза, Конрад.
Ранее сообщалось, что "Динамо" потеряло 15 футболистов перед ответственным поединком.
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