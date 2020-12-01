Україна посіла четверте місце у Європі за добовим приростом інфікувань COVID-19 [ Редактировать ]
Україна - четверта серед європейських країн за добовим приростом інфікувань коронавірусом. Попереду лише Італія, Німеччина та Велика Британія.
Разом з тим ВООЗ уперше за три місяці заявила про зменшення тижневих показників захворюваності - через уповільнення поширення пандемії у Європі завдяки суворим обмежувальним заходам.
Загалом від початку епідемії COVID-19 у світі підхопили понад 63,5 мільйони людей. З них одужали майже 44 мільйони, натомість близько півтора мільйона померли.
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