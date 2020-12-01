Україна - четверта серед європейських країн за добовим приростом інфікувань коронавірусом. Попереду лише Італія, Німеччина та Велика Британія.

Разом з тим ВООЗ уперше за три місяці заявила про зменшення тижневих показників захворюваності - через уповільнення поширення пандемії у Європі завдяки суворим обмежувальним заходам.

Загалом від початку епідемії COVID-19 у світі підхопили понад 63,5 мільйони людей. З них одужали майже 44 мільйони, натомість близько півтора мільйона померли.