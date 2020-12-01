Євросоюз готує санкції проти Росії за поширення фейків [ Редактировать ]
Євросоюз готує санкції проти Росії за поширення фейків. Зокрема про коронавірус. Від початку моніторингу зафіксували понад десять тисяч випадків дезінформації.
Наступного тижня Європейська комісія має подати План дій європейської демократії. У документі зазначено, що в ЄС мають ефективніше боротися з іноземним втручанням, зокрема з боку Росії та Китаю. А також запропоновано посилити правила функціонування інтернет-платформ, які використовують для просування неправдивих даних.
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