Євросоюз готує санкції проти Росії за поширення фейків. Зокрема про коронавірус. Від початку моніторингу зафіксували понад десять тисяч випадків дезінформації.

Наступного тижня Європейська комісія має подати План дій європейської демократії. У документі зазначено, що в ЄС мають ефективніше боротися з іноземним втручанням, зокрема з боку Росії та Китаю. А також запропоновано посилити правила функціонування інтернет-платформ, які використовують для просування неправдивих даних.