У Харкові апеляційний суд лишив під вартою громадянина Єгипту, який на початку листопада скоїв ДТП в центрі міста. За кермом іномарки на великій швидкості він вилетів на острівець безпеки, де стояли люди. Постраждали жінка та 10-річний хлопчик. Захисники винуватця аварії просять випустити його із СІЗО під домашній арешт.

Це кадри тієї самої ДТП: 7 листопада, за кермом Фольксвагена, на великій швидкості, громадянин Єгипту Алі Хенді вилетів на острівець безпеки в центрі Харкова.

Там стояли четверо людей. Найбільше постраждав 10-річний Артем Колісник, який був з бабусею й татом, та ще одна жінка - Тетяна Веселова. У Артема - переломи обох ніг та руки, йому зробили складну операцію. Тетяна - вже понад три тижні в комі.

Винуватець аварії наразі в СІЗО. Вийти звідти він може, сплативши призначену судом заставу - більш як 10 мільйонів гривень. Його адвокат просить зменшити суму застави та відпустити Алі під домашній арешт.

Дмитро Тимошенко, адвокат Алі Хенді:

Суд першої інстанції визначив завідомо непомірний розмір застави. Оскільки судом було встановлено, що підозрюваний не має самостійного заробітку, не працевлаштований, цінного майна не має, не має нерухомого майна.

(суддя): Як він тоді, на якій підставі існує в Україні? - Батьки допомагають. - Він не навчається, не працює? - Закінчив своє навчання.

Адвокат постраждалих натомість роз'яснює: Хенді навіть не намагався допомогти потерпілим.

Ігор Черняк, представник потерпілих:

Жодної копійки допомоги від батьків там, від самого винуватця, і т.д. і т.п. родина взагалі не отримала. І жодним чином питання допомоги в лікуванні дитини і т.д. - воно не було вирішено.

До того ж є ризики, що іноземець, опинившись на волі, намагатиметься виїхати з країни.

Дмитро Чубенко, прессекретар прокурора Харківської області:

Особа не має постійних соціальних зв'язків в Україні, вона вже закінчила навчання в Україні, вона підозрюється у вчиненні тяжкого злочину. Тому, за версією правоохоронців, буде адекватним запобіжним заходом саме тримання під вартою.

Алі Хенді вже не вперше порушує українські закони - за останні три роки поліцейські склали на нього 26 протоколів про порушення правил дорожнього руху. Він фігурує у двох кримінальних справах, остання - за хуліганський напад. Тоді його відпустили під заставу у 105 тисяч гривень. А сьогодні колегія суддів апеляційного суду залишила Алі Хенді у СІЗО до 5 січня.