Известный политический эксперт, общественный деятель, правозащитник и журналист-расследователь, а в прошлом также депутат Харьковского горсовета Андрей Капустин в соцсети Facebook дал оценку кадровой политике Офиса президента в регионах, и в том числе на Харьковщине. "Кадровый цугцванг, в который попал Владимир Зеленский на местных выборах и после них, доказал, что на сегодня у главы государства в распоряжении лишь детская табуретка запасных. Причем по всей Украине", - пишет он на своей странице.

Ситуацию на своей родной Харьковщине Капустин называет анекдотической: "Здесь зачем-то отправленный Зеленским на выборы мэра города, губернатор-"подкидыш" Алексей Кучер не занял даже второе место. Недотепу показательно подвергли остракизму, но на его место парашютировали сопоставимую фигуру Айны Тымчак. Танец на граблях как национальная забава. Поговаривают, что букемекеры уже начали принимать ставки на длительность каденции каждого следующего назначенца". И предлагает Офису Президента взять на себя "смелость объяснить Зеленскому, что кадры для Харьковщины надо искать на Харьковщине. Где своей элиты более чем достаточно".

Интересной и перспективной политической фигурой эксперт называет Степана Масельского, чью деятельность активно обсуждают в СМИ после его выдвижения на пост заместителя главы Харьковского облсовета от крупнейшей местной фракции "Блок Кернеса – Успешный Харьков. "Знаковая фамилия [Масельский] для Харьковщины, если что. Первого губернатора времен независимости Украины звали Александр Масельский, которому Масельский-младший приходится племянником", - напоминает Капустин. И поясняет, что отличает этого политика от привычного типажа: "Руководил тем же совхозом [что и дядя], а в политику подался только через несколько лет после дядиной смерти. Был депутатом райсовета и главой райадминистрации в Балаклее, ведал аграрными вопросами в ХОГА в команде Кушнарева, даже успел побывать самым молодым в стране губернатором между вторым и третьим туром президентских выборов 2004 года. С тех пор, далекий от политики, чистый хозяйственник. Т.е. знает проблемы региона снизу-вверх, а не сверху вниз, с высоты парашютного прыжка – раз. Брендовая фамилия – два".

Именно с "брендовостью" фамилии и профессионализмом кандидата эксперт связывает тот факт, что Степан Масельский стал координатором переговоров Блока Кернеса с другими политическими силами, которые будут присутствовать в Харьковском облсовете этого созыва. И рекомендует Киеву искать в регионах не просто новые лица, а новые лица со знаниями и умениями: "Вот к таким харьковчанам и надо присматриваться Банковой. Лицо новое, репутация незапятнанная, но при этом еще знания и умения в комплекте".

Андрей Капустин считает, что центральная власть должна подтвердить искренность своих намерений относительно делегирования полномочий на места. "Понятно, что с одной стороны укрепление местных элит никогда не нравилось Киеву. Потому что хозяева украинского "белого дома" всегда предпочитали покорных вассалов, а не свободных граждан, с которыми нужно договариваться. Но в таком случае, не совсем ясно, для чего затевалась децентрализация", считает эксперт.