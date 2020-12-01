Во вторник, 1 декабря, Верховная Рада Украины на заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс. Об этом говорится в повестке дня парламента.

В частности, будут рассмотрены законопроекты о поддержке бизнеса на период карантина.

На рассмотрение парламента будет вынесен президентский законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период карантина.

Во втором чтении состоится рассмотрение законопроекта относительно ставки налога на добавленную стоимость по отдельным операциям на период реализации Договора между правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и другим вопросам государственного долга.

Кроме этого Рада рассмотрит вопрос создания Временной следственной комиссии по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области.

Во втором чтении также намерены рассмотреть:

законопроект о Бюро экономической безопасности Украины,

проект закона №3014 "Об электронных коммуникации"

проект закона об усилении ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Ранее сообщалось, что проект бюджета-2021 поступил в Раду. Также мы писали о том, что МВФ отказал Украине в экстренной помощи.