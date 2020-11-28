Международный валютный фонд отказался выделить Украине транш в рамках программы экстренной финансовой помощи. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, украинские власти рассчитывали привлечь средства при помощи инструмента emergency finаnce.

Я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: "Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce".

Ранее сообщалось, что Украина не успевает выполнить условие МВФ по ликвидации Государственной фискальной службы до конца года.

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Напомним, что в середине июня 2020 года Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Общий объем финансирования в рамках программы stand-by составляет около $5 млрд. Предполагается, что эта сумма будет предоставлена пятью траншами (один уже получен) в течение 18 месяцев.