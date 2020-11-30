Верховная Рада Украины не сможет рассмотреть законопроект о государственном бюджете на 2021 год на этой неделе, поскольку он поступил в парламент со значительным опозданием.

Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента.

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"Бюджет к нам поступил с серьезной задержкой. Согласно действующему законодательству и здравому смыслу, народные депутаты должны ознакомиться с документом, и на этой неделе мы его рассмотреть не успеваем", - отметил глава парламента.

Разумков добавил, что документ могут рассмотреть на внеочередном заседании парламента.

"Мы его будем рассматривать или на следующей пленарной неделе, или на следующей внеочередном заседании, если будем видеть поддержку", - сказал спикер Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что проект бюджета-2021 поступил в Раду. Также мы писали о том, что МВФ отказал Украине в экстренной помощи.