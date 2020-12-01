Более 50% коек для больных коронавирусом заполнены [ Редактировать ]
По состоянию на 1 декабря в Украине введено 56 789 кроватей для больных коронавирусом. Впервые за пять дней заполненность больных коек для пациентов с коронавирусом превысила 50%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Самая напряженная ситуация с больничным кроватями наблюдается в:
- Полтавской (заполнены 70,2%),
- Николаевской (65,3%),
- Запорожской (62,4%),
- Кировоградской (62,3%),
- Черниговской (61,8%).
В Киеве заполнены 58,3% коек. В среднем по стране заняты уже 50,3% кроватей.
Также продолжает рост показатель заболеваемости COVID-19 в Украине. Сейчас он составляет 492,2 на 100 тысяч населения при норме 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской (1008,8), Черкасской (788,4), Киевской (715), Запорожской (689,5) и Черниговской (668,9) областях. В Киеве этот показатель составляет 662,2.
Ранее сообщалось, что в Украине увеличивается количество коек с кислородом.
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