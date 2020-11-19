В больницах на территории Украины находятся более 23 тысяч коек с подведенным кислородом. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степнов.

По его словам, с каждым днем Минздрав пытается увеличивать число "кислородных" мест.

Мы каждый день наращиваем это количество кислородных точек. Мы стартовали с 3,5 тысячи коек с подведенным кислородом в апреле, а сейчас мы имеем 23 571 кровать с подведенным кислородом.

Отмечается, что таким образом число коек с кислородом возросло в более чем семь раз, и это не предел.

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