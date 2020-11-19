В Украине увеличивается количество коек с кислородом [ Редактировать ]
В больницах на территории Украины находятся более 23 тысяч коек с подведенным кислородом. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степнов.
По его словам, с каждым днем Минздрав пытается увеличивать число "кислородных" мест.
Мы каждый день наращиваем это количество кислородных точек. Мы стартовали с 3,5 тысячи коек с подведенным кислородом в апреле, а сейчас мы имеем 23 571 кровать с подведенным кислородом.
Отмечается, что таким образом число коек с кислородом возросло в более чем семь раз, и это не предел.
Читайте также, США помогут Украине с получением вакцины против коронавирусной инфекции. Препарат будут производить компании Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax.
по теме
У МОЗ вкотре зауважили: ситуація з коронавірусом в Україні дуже напружена
Информацией министр поделился во время брифинга
Вопрос приобретения препарата стоит в приоритете
У МОЗ роз'яснили умови введеної напередодні заборони на планові операції - стосуватиметься вона не всіх пацієнтів
Препарат ввели в протоколы лечения, которые применяют в стране