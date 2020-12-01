В селе Осипенко Запорожской области жители оригинально решили проблему пустующего постамента после снова памятника Владимиру Ленину. Об этом сообщает PRO.berdiansk.

Памятник вождю мирового пролетариата снесли в селе Осипенко еще в 2014 году. Гипсовый Владимир Ильич пропал в одну ночь. Говорили, что неизвестные с помощью троса и автомобиля сдернули памятник с постамента и увезли в неизвестном направлении.

С тех пор постамент пустовал, обрастал надписями, превращаясь в развалину. Местные жители решили установить вместо Ильича скульптуру, которая стала бы и украшением территории громады, и символом духовности, а вместе с тем и историческим напоминанием о величественных храмах и происхождении названия села Новоспасовка (ныне Осипенко).

К сбору средств подключились прихожане Свято-Покровского храма, а также все, кто любит свою малую родину. Общими усилиями жителям села удалось собрать около 25 тыс. грн. За эти деньги они заказали скульптуру Христа.

На установке скульптуры работа не закончится. Рядом планируют установить мемориальную доску, обустроить территорию вокруг тротуарной и бордюрной плиткой.

Напомним, что в рамках декоммунизации в Украине были переименованы более 600 населенных пунктов и тысячи улиц. Также были снесены сотни памятников деятелям советской эпохи.

Ранее сообщалось, что в Харькове требуют декоммунизировать колбасу.