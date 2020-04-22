150 лет назад в Симбирске (ныне Ульяновск) родился Владимир Ильич Ульянов (Ленин) - крупнейший теоретик марксизма, лидер партии большевиков, сумевших захватить власть в России после Октябрсьской революции 1917 года. революции.

В рамках декоммунизации, осуществляемой в Украине, личность лидера большевиков демонизируется, а память о нем стирается. Его называют политическим авантюристом, организатором "Красного террора" и терористом №1. Из основателя Советского социалистического государства он стал "архитектором Тюрьмы народов". Ленину ставят в вину авторитарный стиль правления, который его преемник Иосиф Сталин возвел в тоталитаризм.

Безумный гений, который начал строить государство-утопию всеобщего равенства, определил жизнь 1/6 части суши на следующие 75 лет. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль так сказал о Ленине: "Первым ужасным событием для русских людей стало рождение Ленина, вторым – его кончина".

"Подробности" изучали феномен вождя мирового пролетариата.

1. Революция или Переворот

В советское время Владимир Ульянов-Ленин считался главным политиком всех времен и народов. Октябрь 1917 года служил точкой отсчета новой эры не только для народов СССР, но и всего мира.

"В 1917 году героический рабочий класс России в союзе с беднейшим крестьянством под руководством Коммунистической партии, созданной Лениным, совершил социалистическую революцию, навсегда покончил с господством капиталистов и помещиков, установил диктатуру пролетариата. Победа Октября коренным образом изменила ход развития всего человечества.... Первое в истории социалистическое государство, идущее в авангарде общественного прогресса, стало надежным оплотом трудящихся масс в их борьбе за освобождение от ига эксплуатации и за мир на Земле", - писали в советских учебниках по истории.

При горбачевской перестройке тональность изменилась. Захват власти большевиками начали называть "Октябрьским переворотом" и "вооруженным восстанием":

"Руководство большевистской партии политически очень точно отреагировало на поднимающуюся волну революционного нетерпения, ожесточения, вооружив массы соответствующими политическими программами... Революция из столиц решительно шагнула в деревню. Октябрьский переворот ускорил и довел до низшей точки распад государственной власти в России".

Часть историков называет лидера большевиков немецким агентом, задачей которого было развалить армию и разжечь пламя революции в России, чтобы ослабить ее перед иностранным вторжением.

В современной интерпретации Ленин — экстремист, организатор несанкционированных митингов и массовых беспорядков. Его действия подпадают под статью Уголовного кодекса "свержение конституционного строя и захват государственной власти":

"Вечером 25 октября в Петрограде открылся II Всероссийский съезд Советов. В те же минуты стоявший неподалеку от Зимнего дворца на Неве крейсер "Аврора" холостым выстрелом дал сигнал к штурму Зимнего дворца. Не встретив почти никакого сопротивления (главной силой во дворце был женский батальон), восставшие арестовали 13 членов Временного правительства и отправили их в Петропавловскую крепость".

2. Советский журналист номер 1

Владимир Ульянов окончил гимназию с золотой медалью и поступил на юридический факультет Императорского Казанского университета. Одноклассник Ульянова, будущий министра царского правительства А. Наумов, вспоминал:

"Способности он имел совершенно исключительные, обладал огромной памятью, отличался ненасытной научной любознательностью и необычайной работоспособностью… Воистину, это была ходячая энциклопедия… Он пользовался среди всех его товарищей большим уважением и деловым авторитетом, но… нельзя сказать, чтобы его любили, скорее — ценили…"

Во время учебы Ленин работал помощником присяжного поверенного в Самарском окружном суде. Проведя 14 уголовных и два гражданских дела, он добился оправдания для пятерых своих подзащитных, еще в восьми случаях наказание было смягчено, а одно дело прекратили за примирением сторон.

После исключения из университета за участие в революционных организациях, Ильич стал зарабатывать журналистикой. Впервые авторство Ленина было указано под статьей в журнале "Заря" за 1901 год. В архивах полиции Кракова есть протокол допроса Владимира Ульянова от 5 июля 1912 года:

"По профессии я литератор и журналист. Состою корреспондентом русской демократической газеты "Правда", издаваемой в Петербурге, и русской газеты, издаваемой в Париже под названием "Социал-демократ", что и является источником моего существования".

Помимо публицистики и книг, Ильич писал в различные издания на протяжении 30 лет. Ему даже выдали удостоверение Союза советских журналистов под №1.

Владимир Ильич Ленин в своем рабочем кабинете в Кремле, 1922 год/Фото: ТАСС

3. "Любовный треугольник" Ленина

В советской историографии Надежда Константиновна Крупская упоминается как супруга и верная соратница Владимира Ленина. Они познакомились в 1884 году, посещая подпольный марксистский кружок. Через пять лет в ссылке, в Шушенском, поженились и обвенчались. Потом более 10 лет она прожила с мужем в эмиграции вдали от России.

"В Женеве мы поселились в пригороде, в рабочем поселке Secheron — целый домишко заняли — внизу большая кухня с каменным полом, наверху три маленькие комнатушки. Недостаток мебели дополнялся ящиками из-под книг и посуды", — писала Крупская.

В Париже их брак превратился в "союз троих". В 1909 году большевичка Инесса Арманд (Елизавета Стеффен) знакомится со своим кумиром - Владимиром Лениным. Их слишком тесная дружба несколько лет служила темой для сплетен.

"Ленин не спускал своих монгольских глаз с этой маленькой француженки", – вспоминал французский социалист Шарль Раппопорт.

Несмотря на то, что им приходилось делить одного мужчину, обе женщины общались по-дружески. В конце-концов Крупская поставила ультиматум - или я, или она! Ленин выбрал жену. В 1913 году отвергнутая любовница писала ему: "Расстались, расстались мы, дорогой, с тобой! И это так больно".

После отречения от престола Николая II Ленин и Крупская в апреле 1917 года вернулись в Россию. Она принимает активное участие в революции, а затем занялась просветительством и возглавила борьбу с неграмотностью. Не имея собственных детей, Крупская стояла у истоков пионерской организации, которую скопировала с движения бойскаутов.

Первая леди СССР не скрывала неприязни к Иосифу Сталину. В ответ получала похабные комментарии: "Спать с Лениным – не значить знать Ленина".

"Сталин в узком кругу объяснял нам, что она вовсе не была женой Ленина. Он другой раз выражался о ней довольно вольно. Уже после смерти Крупской он говорил, что если бы дальше так продолжалось, то мы могли бы поставить под сомнение, что она являлась женой Ленина", — отмечал в своих мемуарах Никита Хрущев.

Надежда Крупская скончалась 27 февраля 1939 года, отметив накануне свое 70-летие. Ходили слухи, что она была отравлена по приказу Иосифа Сталина.

Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская, 1919 год/Фото: ТАСС

4. Ленин и Сталин

Уроженец грузинского Гори Иосиф Джугашвили родился в семье сапожника и начал свою сознательную жизнь как прилежный ученик духовного училища. В Тифлисской семинарии он вступил в кружок марксистов, позже выбрал большевиков. Взяв псевдоним "Сталин", совершал вооруженные налеты на инкассаторов для пополнения партийной кассы, был арестован "охранкой", бежал из ссылки.

В 1905 году состоялось знакомство Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Они уже общались по переписке, а теперь впервые встретились лично. Годы спустя Сталин вспоминал:

"Впервые я встретился с Лениным в декабре 1905 года на конференции большевиков в Таммерфорсе (современный Тампере - ред.) в Финляндии. Я надеялся увидеть горного орла нашей партии, великого человека, великого не только политически, но, если угодно, и физически, ибо Ленин рисовался в моем воображении в виде великана, статного и представительного. Каково же было мое разочарование, когда я увидел самого обыкновенного человека, ниже среднего роста, ничем, буквально ничем не отличающегося от обыкновенных смертных.

Принято, что "великий человек" обычно должен запаздывать на собрания, с тем, чтобы члены собрания с замиранием сердца ждали его появления, причем перед появлением великого человека члены собрания предупреждают: "Тсс … тише … он идет". Эта обрядность казалась мне не лишней, ибо она импонирует, внушает уважение. Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что Ленин явился на собрание раньше делегатов и, забившись где‑то в углу, по‑простецки ведет беседу, самую обыкновенную беседу с самыми обыкновенными делегатами конференции. Не скрою, что это показалось мне тогда некоторым нарушением некоторых необходимых правил".

Русского интеллигента и кавказского налетчика объединяло стремление к власти. Их мечта сбылась, когда большевики победили в Октябрьской революции и разбили белогвардейцев.

Когда Ленин заболел и стал отходить от дел, встал вопрос о приемнике. Новым лидером Компартии Сталин видел себя, а Ильич больше склонялся к кандидатуре наркома по военным делам Льва Троцкого. Сталин настойчиво искал внимания Ленина, и однажды в сердцах нахамил Крупской по телефону. В ответ Ленин прислал ему записку:

"Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она вам и выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее этот факт стал известен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу вас взвесить, согласны ли вы взять сказанное назад и извиниться или предпочитаете порвать между нами отношения".

Сталин извинился - авторитет Ленина был неприкасаем. После смерти Ильича он объединился с Зиновьевым (председатель Петросовета) и Каменевым (глава Моссовета) в борьбе за лидерство в Компартии. Троцкий был вынужден бежать из Советского Союза, в 1940 году его зарубил ледорубом в Мексике агент НКВД.

Ленин и Сталин на подмосковной даче в Горках, 1922 год/Фото: ТАСС

5. Месть Романовым за брата

У Владимира Ленина сложились особые отношения с российского императорской семьей Романовых. Революционер с детства ненавидел царя Александра III, который отказал в помиловании его старшему брату Александру. За попытку покушения на царя того повесили в Шлиссельбургской крепости.

Придя к власти, Ленин не просто отомстил царской семье, а буквально ее уничтожил. Сначала под Пермью казнили великого князя Михаила Александровича - младшего брата отрекшегося от престола Николая II. В ночь на 17 июля в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге был расстрелян сам бывший царь Николай II, его супруга Александра Федоровна, дети и прислуга.

Сутки спустя казнили великую княгиню Елизавету Федоровну, великого князя Сергея Михайловича, трех князей императорской крови и близких им лиц. Эти люди известны как Алапаевские мученики – двоих из них, Елизавету Федоровну и инокиню Варвару, позднее причислили к лику святых.

За четыре дня до расстрела царской семьи, 13 июля 1918 года, Владимир Ленин подписал декрет Совнаркома "О национализации имущества низложенного российского императора и членов бывшего Императорского дома". Имущество всех членов дома Романовых было объявлено достоянием РСФСР.

В ночь на 24 января 1919 года в Петропавловской крепости были казнены внуки императора Николая I – великие князья Павел Александрович, Дмитрий Константинович, Николай Михайлович и Георгий Михайлович. Расстрел великих князей стал заключительным актом физической ликвидации членов дома Романовых на территории Советской России.

В отношении с церковью Владимир Ленин изначально занимал достаточно гибкую позицию. Он неоднократно освобождал из чекистских застенков известных священнослужителей и публично запрещал оскорблять чувства верующих. При этом писал:

"Религия есть опиум народа. Религия — род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека жизнь.

При Ленине началось уничтожение мощей православных святых. Были национализированы монастырские и церковные угодья, а в 1922 году Ленин распорядился изъять из храмов все ценности.

Владимир Ленин выступает на митинге в Петрограде/Фото: ТАСС

6. "Кареты" вождя пролетариата

В 1918 году гараж царской семьи Романовых вместе с Советским правительством переехал из Петрограда в Москву. Автомобили, которые обслуживали Владимира Ленина и его ближайшее окружение, разместили в Кремле. В соответствии с приказом от 31 декабря 1920 год автопарк, обслуживающий первых лиц государства, назвали Особый гараж. Позже переименовали в Гараж особого назначения.

Первым ленинским автомобилем был французский Turcat-Mery 28 1915 года выпуска. В декабре 1917 года его угнали прямо со двора Смольного.

От Романовых Ленину достались два лимузина Delaunay-Belleville 45. Один был уничтожен во время покушения на его жизнь 1 января 1918 года, а второй в Петрограде отобрали грабители.

После этого личным транспортом вождю революции служил Renault 40CV из императорской коллекции. В январе 1919 года налётчики отобрали и его.

Отличился Яков Кошельков - "звезда" московского престпного мира. Остановив на дороге автомобиль с лидером большевиков, он под дулом пистолетов потребовал от пассажиров покинуть салон. Ленин начал протестовать и показывать документы. Когда он назвал свою фамилию, Кошельков не расслышал и ответил: "Черт с тобой, что ты Левин. А я Кошельков, хозяин города ночью".

После ограбление вождя большевиков был издан приказ: "Всем военным властям и учреждениям народной милиции в пределах линии Московской окружной железной дороги расстреливать уличенных и захваченных на месте преступления виновных в грабежах и насилиях".

Чтобы обслуживать представителей новой власти в Англии была закуплена партия из 15-ти Rolls-Royce. В 1923 году Ленин пересел в лимузин Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года мощностью 55 л. с. Транспорт Ильича имел номер "236".

Владимир Ленин с Надеждой Крупской в автомобиле/Фото: ТАСС

7. Как Ленин строил общество без денег

Новое советское правительство строило коммунистическое общество, где денег просто не существует, однако на первых порах без них было не обойтись.

В конце 1917 года В. И. Ленин в "Наброске программы экономических мероприятий" писал: "Национализация банков. Вытягивание денег назад в казну". Одновременно был принят Декрет о ревизии банковских сейфов. Все деньги, хранившиеся в сейфах, подлежали занесению на текущий счет клиента в Государственном банке, а золото — конфискации и передаче в общегосударственный золотой фонд.

На большей части страны со времен Первой мировой войны действовала карточная система и в ходу был натуральный обмен. Параллельно ходила громадная и разнородная масса денег (до 2200 видов и наименований): царские, "пятаковки", "керенки"», многочисленные суррогаты и местные выпуски.

Чтобы взять денежную систему под контроль, Народный комиссариат финансов РСФСР в 1919 году принял решение выпустить советские бумажные денежные знаки. Эксперимент оказался неудачным, "совзнаки" быстро обесценились.

Чтобы прокормить город и рабочих, с января 1919 года была введена продовольственная разверстка, обязывающая крестьян сдавать государству излишки хлеба. Несмотря на жестокость, она себя оправдала, и голод отступил. В марте 1921 года X съезд РКП(б) одобрил новую экономическую политику Ленина — НЭП.

В 1922 году началась денежная реформа, предусматривающая деноминацию. В обращение поступил новый совзнак, который приравнивался к 10 000 старых.

Для стабилизации финансовой системы власти решили вернуться к золотому обеспечению денег. С октября 1922 года начали выпускать "червонцы" в виде золотых монет и банкнот. Золотые червонцы "Сеятели" должны были внушить к денежной системе Советского государства.

В 1925 году страны Западной Европы устроили СССР "золотую блокаду", отказываясь принимать "Сеятели" в качестве средства платежа. "Сеятели", отвергнутые капиталистами и империалистами, переплавляли в золотые слитки, пускали на производство зубных коронок и т.д.

Владимир Ленин на I Всероссийском субботнике во дворе Кремля, 1 мая 1920 года/Фото: ТАСС

8. Покушение и смерть Ленина

На вождя мирового пролетариата покушались не один раз. Несколько раз его взрывали, а 1 января 1918 года - стреляли. Ленин не пострадал, но пулю получил его друг, социалист из Швейцарии Фриц Платтен.

30 августа 1918 года Ильич посещал завод Михельсона в Москве. Во время выступления в него выпустили из браунинга три пули. Одна попала Ленину в шею под челюстью, другая в руку.

Началась паника и задержать стрелка сразу не удалось. Арестовали странную девушку, стоявшую у дерева с портфелем и зонтом:

"Она имела вид человека, спасающегося от преследования, запуганного и затравленного. Я спросил эту женщину, зачем она сюда попала. На эти слова она ответила: "А зачем вам это нужно?" Тогда я, обыскав ее карманы и взяв ее портфель и зонтик, предложил ей идти за мной",— говорится в показаниях охранников.

Ею оказалась 28-летняя бывшая каторжанка Фанни Каплан. Ее судьба трагична. Когда 15-летняя девушка участвовала в покушении на киевского генерал-губернатора Владимира Сухомлинова, самодельная бомба взорвалась прямо у нее в руках. Бомбистка не погибла, но сильно ударилась головой, повредив глазной нерв. Ее приговорили к виселице, которую заменили пожизненной каторгой.

Почти слепая и глухая девушка несколько раз пыталась покончить с собой, но ей мешали. Свободу Каплан принесла Февральская революция 1917 года.

На 100% неизвестно, действительно ли в Ленина стреляла полуслепая Каплан, или кто-то другой. Подозреваемую доставили в Замоскворецкий военный комиссариат, где она сделала официальное заявление:

"Я – Фанни Ефимовна Каплан. Под этим именем отбывала каторгу в Акатуе. На каторге пробыла 11 лет. Сегодня я стреляла в Ленина. Я стреляла по собственному побуждению. Я считаю его предателем революции. Ни к какой партии не принадлежу, но считаю себя социалисткой... Кто мне дал револьвер, не скажу. Откуда у меня деньги, я отвечать не буду.

Стреляла я по убеждению. Я подтверждаю, что я приехала из Крыма. Связан ли мой социализм с Павлом Скоропадским (в тот период гетман Украины. –ред.), я отвечать не буду. К теперешней власти на Украине отношусь отрицательно".

Четыре дня спустя Фанни Каплан расстреляли прямо в Кремле. Ее тело облили бензином и сожгли в металлической бочке.

Ленин сумел восстановиться после ранений, но постоянно болел, жаловался на головную боль. Все больше времени Ильич проводил на отдыхе в подмосковных Горках.

Старшая сестра Владимира Ленина Анна Елизарова-Ульянова, Надежда Крупская и сам Владимир Ленин в Горках, 1922 год/Фото: ТАСС

21 января 1924 года он умер. Заключение о причинах смерти Ленина гласило:

"Вскрытие обнаружило резкие изменения кровеносных сосудов головного мозга, а также свежее кровоизлияние из сосудов мягкой мозговой оболочки в область четверохолмия…"

Троцкий в своих мемуарах писал, что Ленина отравил Сталин, однако подтверждений этому нет. Долгое время причиной кровоизлияния в мозг считали сифилис. Ленин считал, что болен, его лечили с помощью ртути и висмута. После его смерти экспертиза сифилис не выявила.

9. Мавзолей на Красной площади

После смерти Ильича у Сенатской башни Кремля на месте сквера всего за три дня построили усыпальницу из архангельской сосны. 27 января 1924 года туда внесли гроб с бальзамированным телом вождя и установили на постаменте. Позднее его накрыли стеклянным саркофагом, чтобы поддерживать внутри необходимую прохладу.

Мавзолей оказался тесным и не справлялся с потоком людей, которые шли простится с Лениным. На Красной площади начали возводить новый деревянный мавзолей, который открылся 1 августа 1924 года. Гранитное здание было выстроено только в 1930 году.

Первый деревянный временный мавзолей В.И.Ленина на Красной площади, январь 1924 года/Фото: РИА Новости

Идею забальзамировать тело вождя выдвинул его лечащий врач Владимир Обух. Ее поддержали ее Феликс Дзержинский, Вячеслав Молотов и Иосиф Сталин. Последний гооврил:

"Этот вопрос, как мне стало известно, очень волнует и некоторых наших товарищей в провинции… Нужно забальзамировать тело Ленина. Существуют на сей счет новейшие методы, таким образом, сохранить Ленина на многие годы. Это не противоречит и старым русским обычаям. Поместить его в специально оборудованный склеп".

Против были родственники Ленина. В том числе, Надежда Константиновна Крупская, которая писала Инне Арманд:

"Когда у наших возник проект похоронить В. И. в Кремле, я ужасно возмутилась — его надо было похоронить с товарищами, вместе под Красной стеной пусть лежат…".

Против создания мавзолея был и Лев Троцкий, усмотревший в этом элемент религиозного культа:

"Отношение к Ленину, как к революционному вождю, было подменено отношением к нему, как к главе церковной иерархии. На Красной площади воздвигнут был, при моих протестах, недостойный и оскорбительный для революционного сознания мавзолей. В такие же мавзолеи превращались официальные книги о Ленине. Его мысль разрезали на цитаты для фальшивых проповедей. Набальзамированным трупом сражались против живого Ленина".

Очередь в мавзолей В.И.Ленина на Красной площади, 1980 год/Фото: ТАСС

10. Ленин и памятники

После Октябрьской революции большевики решили, что в России необходимо уничтожить все памятники "царям и их слугам". 12 апреля 1918 года вышел декрет Совета народных комиссаров РСФСР "О памятниках Республики".

"Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию с площадей и улиц и частью перенесению в склады, частью использованию утилитарного характера", — говорится в документе.

Большевики хотели как можно быстрее заменить их новыми, однако в спешке получались крайне неудачные работы. Например, памятник отцам-основателям марксизма Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, который Владимир Ленин открывал лично. "Уродца" поспешили убрать с глаз долой.

После смерти Ленина в январе 1924 года сотнями начали штамповать посвященные ему монументы. Петроград решили переименовать в Ленинград. Имя вождя носили десятки населенных пунктов по всему Советскому Союзу, в каждом городе непременно была улица Ленина.

После распада СССР часть их была переименована. По состоянию на 2015 год в России оставалось 5 167 улиц Ленина. Больше только "Октябрьских" и "Советских".

В Украине в рамках декоммунизации изменили названия более 900 населенных пунктов, 50 тысяч улиц и площадей. Были демонтированы более 2 тысяч памятников советским деятелям, из низ 1,3 тысячи - большевицкому вождю.

Демонтаж памятника Ленину в Харькове, Украина, 2014 год/Фото: Igor Chekachkov/AP