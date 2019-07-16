Декоммунизация в Украине: опубликовано решение КСУ [ Редактировать ]
Во вторник, 16 июля, Конституционный суд Украины (КСУ) опубликовал решение по делу относительно соответствия Конституции Украины закона о декоммунизации, сказано в решении суда.
Суд исходя из того, что закон принято "с целью недопущения повторения преступлений коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, любой дискриминации по национальному, социальной, классовой, этнической, расовой или другим признакам в будущем, восстановление исторической и социальной справедливости, устранения угрозы независимости, суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности Украины".
"В решении отмечается, что коммунистический режим, так же как и нацистский режим, нанес непоправимый ущерб правам человека, поскольку в течение всего периода своего существования осуществлял тотальный контроль над обществом, политически мотивированные преследования и репрессии, а не соблюдал международные обязательства, нарушал принятые им конституции и законы. Как следствие, несколько поколений украинский жили в атмосфере всеобъемлющего страха за отсутствия свободы, находились в условиях произвольного ограничения гражданских, политических и других прав и свобод", - говорится в решении суда.
КСУ акцентирует внимание на том, что красную звезду, перекрещенные серп и молот и другие символы коммунистического режима несколько десятилетий широко использовали антиукраинские силы для распространения атмосферы страха, ненависти и агрессии, для отрицания права украинского народа на собственное независимое государство.
"Выяснив легитимность цели принятия закона и осуществив его всесторонний анализ, Конституционный суд Украины пришел к выводу, что пропаганда коммунистического режима и нацистского режима, публичное использование их символов является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, защита которых является обязанностью всех органов государственной власти, а закон является конституционным", - говорится в сообщении.
Также в суде отметили, что решение является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.
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