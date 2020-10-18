В Харькове активисты потребовали от местного мясокомбината переименовать колбасу "Радянська" (Советская - ред.). Об этом сообщает Telegram-канал "Декомунізація. Україна".

Неравнодушные граждане пожаловались Украинскому институту национальной памяти на продукцию "Харьковского мясокомбината". В институте рассмотрели жалобу и вынес предписание.

Институт направит рекомендации указанному предприятию касательно необходимости привести маркировку в соответствие с требованиями действующего законодательства.

В институте нацпамяти подчеркнули, что у них нет полномочий влиять на бизнес и предприятия, поэтому все, что они могут сделать - рекомендовать.

Следует отметить, что колбасу под торговой маркой "Радянська" выпускает не только Харьковской мясокомбинат. В сети можно найти мясную продукцию под таким же названием, которую выпускают в Тернополе и Днепре.

Напомним, что в рамках декоммунизации в Украине были переименованы более 600 населенных пунктов и тысячи улиц. Также были снесены сотни памятников деятелям советской эпохи.