В Харькове требуют декоммунизировать колбасу (фото) [ Редактировать ]
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В Харькове активисты потребовали от местного мясокомбината переименовать колбасу "Радянська" (Советская - ред.). Об этом сообщает Telegram-канал "Декомунізація. Україна".
Неравнодушные граждане пожаловались Украинскому институту национальной памяти на продукцию "Харьковского мясокомбината". В институте рассмотрели жалобу и вынес предписание.
Институт направит рекомендации указанному предприятию касательно необходимости привести маркировку в соответствие с требованиями действующего законодательства.
В институте нацпамяти подчеркнули, что у них нет полномочий влиять на бизнес и предприятия, поэтому все, что они могут сделать - рекомендовать.
Следует отметить, что колбасу под торговой маркой "Радянська" выпускает не только Харьковской мясокомбинат. В сети можно найти мясную продукцию под таким же названием, которую выпускают в Тернополе и Днепре.
Напомним, что в рамках декоммунизации в Украине были переименованы более 600 населенных пунктов и тысячи улиц. Также были снесены сотни памятников деятелям советской эпохи.
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